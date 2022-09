Nach der Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper plant der Bund weitere Eingriffe in den Gasmarkt. Nach Informationen des Spiegel soll auch die Securing Energy for Europe (Sefe), die bereits unter Treuhandschaft des Bundes steht, in den Besitz des Staates übergehen. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom.

Der Einstieg des Bundes bei Sefe steht im Kontext der Rettung des Leipziger Gasimporteurs VNG, der Anfang des Monats staatliche Unterstützung nach dem Energiesicherungsgesetz beantragt hatte. VNG hatte über Sefe einen großen Liefervertrag für russisches Gas abgeschlossen. Dieser Vertrag wird von Russland nicht mehr bedient, weshalb sich VNG für viel Geld Ersatz beschaffen muss. Dies kostet VNG Insidern zufolge täglich einen zweistelligen Millionenbetrag.

Gasimporteur Uniper wird ebenfalls verstaatlicht

Sefe zahlt VNG für den Ausfall seiner Gaslieferungen. Der Schritt zur Verstaatlichung des Konzerns wird mit der nationalen Versorgungssicherheit begründet. Es soll keine Entschädigungsszahlungen an die russischen Eigentümer geben.

Die Verstaatlichung macht zudem den Weg für weitere Milliardenhilfen für den Gasimporteur VNG frei. Baden-Württemberg soll sich finanziell bei VNG beteiligen, anteilig auch die ostdeutschen Kommunen als Besitzer der VNG.

Am Mittwoch gab die Bundesregierung bekannt, den ebenfalls in Schieflage geratenen Gasimporteur Uniper zu verstaatlichen. Der Konzern geriet in Schieflage, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland pumpt – ähnlich wie bei VNG. Der Gas-Großhändler ist Lieferant für über 100 Stadtwerke und große Unternehmen und spielt damit eine zentrale Rolle für die Erdgasversorgung von Deutschland.