Wilmersdorf: Raser in Tempo-30-Zone vor Kita mit über 90 km/h geblitzt

Die Berliner Polizei hat am Montagnachmittag einen Raser in Wilmersdorf geblitzt, der in der Tempo-30-Zone auf der Bundesallee mit 93 km/h unterwegs war. Wie die Polizei Berlin weiter auf Twitter mitteilt, befindet sich in der Straße eine Kita, eine Grundschule und ein Altenheim.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Berlin auf der Bundesallee einen Raser ertappt. Schon Ende Mai wurde ein Mann auf derselben Strecke erwischt. Er fuhr 101 Kilometer pro Stunde.