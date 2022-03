Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine könnte es einem Bericht zufolge schon bald zu Hacker-Angriffen auf deutsche Ziele kommen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lägen Informationen eines „vertrauenswürdigen Partners“ vor, wonach eine Attacke gegen „Hochwertziele“ schon bald bevorstehen könne, berichtete das Magazin Spiegel am Montagabend. Die Informationen gelangten demnach wohl aus dem Ausland über das deutsche Cyberabwehrzentrum an das BSI.

Seit Beginn der Krise und der deutschen Unterstützung für die Ukraine mit Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland gelten Cyberangriffe etwa gegen Energieversorger oder militärische Einrichtungen in Sicherheitskreisen als die aktuell größte Bedrohung für Deutschland.

Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt dem Bericht zufolge in einem Papier vor einem erhöhten Risiko. Die russischen Geheimdienste verfügten über Fähigkeiten, neben kritischer Infrastruktur auch den politischen Betrieb „erheblich und nachhaltig zu sabotieren“, berichtete das Magazin.