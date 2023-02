Bundesarbeitsgericht: „Schlecht verhandelt“ ist kein Grund für ungleiche Bezahlung Frauen haben das Recht auf gleiche Bezahlung – dies stärkte das Arbeitsgericht bei einem Fall aus Sachsen. Simone Rothe , dpa

Das Bundesarbeitsgericht verhandelte in Erfurt einen Fall, bei dem es um die Benachteiligung einer Frau bei der Bezahlung im Job geht. Annette Riedl/dpa

Erfurt -Ihr wurden 3500 Euro monatlich in der Einarbeitungszeit angeboten – die Frau sagte Ja. Doch bald kamen ihr Zweifel und der Verdacht, dass ihr Kollege, der zwei Monate früher eingestellt wurde und den gleichen Vertriebsjob bei einer sächsischen Metallfirma machte, sehr viel mehr verdiente. Die 44 Jahre alte Dresdnerin sah sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt und zog für Lohngerechtigkeit durch die Arbeitsgerichtsinstanzen. Am Donnerstag hatte sie vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht in Erfurt Erfolg.