Bundesfinanzministerium: Herrenloser Koffer löst Einsatz aus

Berlin -Ein herrenloser Koffer vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Koffer sei als gefährlich eingestuft worden, woraufhin die Wilhelmstraße und Leipziger Straße großräumig abgesperrt worden seien, teilte die Polizei mit. Ein Team der Kriminaltechnik setzte unter anderem einen Sprengroboter ein. Eine Untersuchung ergab, dass sich in dem Koffer nur „persönliche Dinge des alltäglichen Bedarfs“ befanden, sagte ein Sprecher. Nach der Entwarnung wurden die Sperrungen aufgehoben. Zuvor berichtete die „B.Z.“ von dem Vorfall.

