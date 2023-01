Bundesgerichtshof überprüft Freisprüche für CBD-Händler Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Montag (Beginn: 11.00 Uhr) mit der Rechtmäßigkeit eines CBD-Handels in Berlin. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipz... dpa

ARCHIV - Akten liegen vor einem Prozess auf dem Tisch. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Leipzig -Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Montag (Beginn: 11.00 Uhr) mit der Rechtmäßigkeit eines CBD-Handels in Berlin. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig überprüft die Freisprüche für Teilhaber, Geschäftsführer und Mitarbeiter des Hanf-Start-Ups. Das Landgericht Berlin hatte die fünf Männer vom Vorwurf des Drogenhandels freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat dagegen Revision eingelegt, über die nun in Leipzig verhandelt wird. Wann eine Entscheidung fällt, war zunächst offen.