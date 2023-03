Kanzler Scholz: So laufen Telefonate mit Putin Worüber redet der Bundeskanzler mit dem Kremlchef? Welche Sprache wird gesprochen? Und wie kommt so ein Gespräch überhaupt zustande? dpa

Weiterhin im Gespräch: Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin. Kay Nietfeld/dpa

Düsseldorf -Bundeskanzler Olaf Scholz hat Einblicke in seine Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben. Diese Gespräche seien bis zu eineinhalb Stunden lang, berichtete der SPD-Politiker am Montagabend beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post in Düsseldorf.