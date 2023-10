Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einem Interview im Spiegel für schnellere und konsequentere Abschiebungen in Deutschland ausgesprochen. Im linken politischen Lager wird der SPD-Politiker dafür scharf kritisiert.

Philipp Türmer, der im Bundesvorstand der Jusos ist und Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation werden will, kommentierte auf der Plattform X (vormals Twitter): „Es bringt nichts, in's Lied der Rechten einzustimmen.“ Die Bundesregierung solle lieber Wohnungen bauen, Beschäftigungsverbote abschaffen, die Kommunen ordentlich finanzieren. „Ich könnte kotzen bei diesem Zitat“, schrieb Türmer. Er bezieht sich damit auf den Satz von Scholz auf der Titelseite des aktuellen Spiegels: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In einem zweiten Post legte Türmer nach und kommentierte auch den Satz von Scholz, die SPD stehe voll hinter seiner Linie. „Das wollen wir erstmal auf dem Parteitag im Dezember sehen“, schrieb der Juso.

Hat der Spiegel das Scholz-Zitat unzulässig verkürzt?

Der offizielle Account der Jusos auf X postete, die Forderung von Scholz stamme „direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs“. Es gehe verloren, dass Sozialdemokratie „Politik mit humanitären Werten bedeutet“.

Andere SPD-Politiker warfen dem Spiegel vor, die Aussage von Scholz im Interview auf der Titelseite verkürzt zu haben. Scholz sagt im Interview im Heft die Sätze: „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland hat, weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen.“ Darauf wies unter anderem der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremels auf X hin.

Ich werde nicht das sagen, was ich denke, da ich kein Interesse habe, für Beleidigungen angezeigt zu werden. Schämen Sie sich! @Bundeskanzler pic.twitter.com/OmoUT7JJRc — sarah-lee (@xsarahleee) October 20, 2023

Auch bei der Jugendorganisation des Koalitionspartners, der Grünen Jugend, ist die Empörung groß. Timon Dzienus, bis Sonnabend einer der Vorsitzenden der Grünen Jugend, sagte: „Sorry, da kriege ich das Kotzen. Für einen sozialdemokratischen Kanzler ist das echt unwürdig“. Das berichtet die Zeitung taz.

Sie werde nicht das sagen, was sie denke, da sie kein Interesse habe, „für Beleidigungen angezeigt zu werden“, schrieb Sarah-Lee Heinrich, ebenfalls bis diesen Sonnabend Vorsitzende der Grünen Jugend, auf X über ein Bild der Spiegel-Titelseite. Dazu den Satz: „Schämen Sie sich!“, adressiert an den Bundeskanzler. Die Grüne Jugend trifft sich an diesem Wochenende in Leipzig zu ihrem Bundeskongress und wählt dort neue Vorsitzende.

Auch Linkspartei und Verdi-Jugend äußern Kritik an Scholz-Aussage

Auch alte Grüne äußerten sich entsetzt. Jürgen Trittin, seit 1980 Mitglied der Partei, schrieb auf X: „30 Jahre nach 1993 sollten wir doch gelernt haben, dass Abschotten, Abschrecken, Abschieben keine Migrationspolitik ist, sondern ein Konjunkturprogramm für Rassismus und Rechtsradikale.“ Trittin bezieht sich auf den sogenannten Asylkompromiss von 1993, damals hatte sich die Regierungskoalition aus Union und FDP mit der oppositionellen SPD auf eine Neuregelung des Asylrechts geeinigt. Damals wurden unter anderen das Prinzip der sicheren Drittstaaten und das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten eingeführt.

Luigi Pantisano aus dem Parteivorstand der Linken schrieb auf X, Scholz gehe als der Kanzler in die Geschichte ein, „der im Bundestag die Tore geöffnet hat für den Rassismus der AfD, in dem er diesen selbst übernimmt.“ Auch die Linken-Vorsitzende Wissler widersprach Scholz auf X, sie schrieb: „Statt in den Chor der Rechten einzustimmen, sollte der Kanzler dafür sorgen, dass es mehr bezahlbare Wohnungen gibt, deutlich mehr Geld für die Kommunen und dass die Arbeitsverbote endlich abgeschafft werden.“

Der Account der Verdi-Jugend veröffentlichte auf X ein Bild, auf dem das Zitat von Scholz teilweise durchgestrichen und in den Satz geändert wurde Wir müssen endlich „im großen Stil soziale Politik“ machen.