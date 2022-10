Scholz zu Klimaprotesten: Dürfen andere nicht gefährden Wegen Blockaden der „Letzten Generation“ waren Rettungskräfte zu spät zu einem Unfallort gekommen. Nun meldet sich auch der Bundeskanzler dazu zu Wort. dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Zusammenhang mit Straßenblockaden von Klimaaktivisten an die Beteiligten appelliert, nicht zur Gefährdung anderer Menschen beizutragen. Sein Appell könne nur sein, „dass man bei all den Entscheidungen, die man trifft für politische Kundgebungen (...) immer bedenkt, dass das nicht zur Gefährdung anderer beiträgt“, sagte Scholz am Montag bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt.