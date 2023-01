Bundespolizei: Gewalt von Fans vor Derby verhindert Vor dem Hauptstadtderby am Wochenende hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben eine körperliche Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fans verhindert... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Vor dem Hauptstadtderby am Wochenende hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben eine körperliche Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fans verhindert. Rund 300 Menschen hätten am Samstagmittag versucht, beim Halt einer S-Bahn am Bahnhof Ostkreuz aus dem Zug zu steigen und Anhänger der Gastmannschaft anzugehen, hieß es in einer Mitteilung vom Montagabend. Einsatzkräfte hätten die zum Teil vermummten Menschen jedoch in die Bahn zurückgedrängt.