Mit 34 Flüchtlingen an Bord: Schleuser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Einsatzkräfte der Bundespolizei verfolgten in Brandenburg einen auffälligen Transporter. Der Fahrer stoppte in einem Waldstück und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung läuft.

Die Bundespolizei hat in Brandenburg einen Transporter mit 34 Flüchtlingen aus Syrien gestoppt. Wie die Behörde am Montag in Berlin mitteilte, sollte das aus Polen kommende Fahrzeug mit deutscher Zulassung am Freitagabend auf der Autobahn 12 kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte die Signale der Einsatzkräfte, beschleunigte und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Wenig später verließ er die Autobahn und setzte seine Flucht auf einer Landstraße fort. In einem Waldstück bremste er den Transporter schließlich abrupt und flüchtete zu Fuß. Auf der Ladefläche des Mietwagens fanden die Beamtinnen und Beamten insgesamt 34 syrische Flüchtlinge im Alter zwischen zwei und 46 Jahren ohne Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland.

Syrische Flüchtlinge in Brandenburg aufgefunden: Schleuser auf der Flucht

Die Bundespolizei nahm die Menschen in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Anschließend wurden 20 Männer, zwei Frauen und fünf Kinder zur Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt gebracht. Sieben alleinreisende Jugendliche kamen in eine Jugendnoteinrichtung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Hundeführer der brandenburgischen Polizei beteiligt waren, konnte der Schleuser nicht gefunden werden. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.