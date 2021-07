Berlin - Laut einem Bericht der Bild-Zeitung am Donnerstag wird in dem Bericht der Bundespolizei an die Regierung „die Versorgung der Bevölkerung insgesamt als problematisch“ bewertet. Das alarmierende Lagebild für Hochwassergebiete erklärt weiter das viele Betroffene „stark traumatisiert“ seien und „die Akzeptanz gegenüber Einsatzkräften stetig sinkt.“

In Rheinland-Pfalz erschweren dem Bericht zufolge „Reichsbürger in polizeiähnlicher Uniform“ die Hilfsarbeiten. Die Leute versuchten demnach „Einsatzkräften Platzverweise zu erteilen“ – und so die Aufräumarbeiten zu behindern. Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, wonach in den Katastrophengebieten Helferinnen und Helfer unter anderem von sogenannten „Querdenkern“ beleidigt oder mit Müll beworfen wurden.

Entsetzt äußerte sich der CSU-Innenexperte Michael Kuffer (CSU): „Den Schilderungen zufolge sind diese Leute so durchgeknallt, dass sie keinerlei Grenzen mehr kennen.“ Kuffer forderte ein entschlossenes Einschreiten der Justiz.