Bundespolizist bei Einsatz am Alexanderplatz verletzt

Berlin -Bei einem Einsatz in einer Bar in Berlin-Mitte soll ein 37-Jähriger einen Bundespolizisten geschlagen und verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der betrunkene Mann am Donnerstagabend das Lokal am Alexanderplatz auch nach mehrfacher Aufforderung der Wirtin nicht verlassen. Daraufhin sprach die Frau Bundespolizisten auf der Straße an und bat um Hilfe. Auch die Aufforderung der Polizisten habe der 37-Jährige ignoriert und sei von ihnen unter Einsatz körperlicher Gewalt aus der Bar gebracht worden. Vor der Tür habe der Mann einem Polizisten dann mehrfach ins Gesicht geschlagen.