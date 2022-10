Steinmeier sagt offenbar Kiew-Besuch ab

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat offenbar seinen Besuch in Kiew abgesagt. Er sollte am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt eintreffen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung erfolgte die Absage aus Sicherheitsgründen. Demnach sollen das Auswärtige Amt, das Innenministerium und Sicherheitsbehörden von dem Besuch abgeraten haben.

Laut dem Bericht ist die Entscheidung am Dienstag gefallen. Der Besuch soll aber in Kürze nachgeholt werden. In der Ukraine habe die Absage dennoch für Irritation gesorgt, heißt es in dem Bericht weiter. Ein ukrainischer Regierungsbeamter wird mit den Worten zitiert: „Während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen.“

Der Besuch Steinmeiers in der Ukraine war wochenlang geplant worden. Im Frühjahr gab es darum einen Eklat. Der Bundespräsident hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Besuch angeboten, dieser hatte jedoch abgelehnt. Grund der Absage war Steinmeiers Russland-Politik in der Vergangenheit. Die monatelangen Verstimmungen zwischen Berlin und Kiew wurden erst mit der Einladung des Bundespräsidenten im Sommer ausgeräumt.