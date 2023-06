Anti-Russen-Gesetz in Polen: Bundesregierung ist „besorgt“

Die Bundesregierung hat Sorge wegen des umstrittenen Gesetzes zur Einsetzung einer Untersuchungskommission zu „russischer Einflussnahme“ in Polen geäußert. Auf die Frage, ob Polen überhaupt noch eine Demokratie sei, antwortete eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag bei der Regierungspressekonferenz in Berlin ausweichend: „Das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, die man so pauschal sicherlich nicht beantworten sollte an dieser Stelle und auch nicht kann.“

Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner ergänzte, dass Polen in den Augen der Bundesregierung „selbstverständlich“ eine Demokratie sei – fügte aber hinzu: „Auch in Demokratien gibt es hin und wieder Themen, bei denen man schauen muss, dass sozusagen alle Elemente, die für eine Demokratie wichtig sind, auch gewahrt bleiben.“ Über solche Fragen diskutiere die Bundesregierung „mit unseren polnischen Freunden“.

Ohne Justiz: Alleingang der Kommission beim Anti-Russen-Gesetz

Ende Mai hatte die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) das Gesetz zur Einsetzung einer umstrittenen Untersuchungskommission zu „russischer Einflussnahme“ im Land gebilligt. Das neunköpfige Gremium soll darüber urteilen können, ob Menschen zwischen 2007 und 2022 russischer Einflussnahme erlegen seien – ohne dass die Justiz an solchen Untersuchungen beteiligt ist.

Im Falle einer Verurteilung durch die Kommission droht den Betroffenen eine zehnjährige Aussperrung von öffentlichen Ämtern und vom Zugang zu staatlichen Mitteln. Kritiker sehen in der Kommission einen massiven Angriff auf den Rechtsstaat und den Versuch der PiS, den von 2007 bis 2014 als Regierungschef in Polen amtierenden liberalen Politiker Donald Tusk vor der Parlamentswahl im Herbst politisch auszuschalten.

Im Herbst wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Umfragen deuten darauf hin, dass die PiS die Wahl mit rund 30 Prozent der Stimmen gewinnen, die Mehrheit jedoch verfehlen wird. Dies könnte eine Chance für die Opposition darstellen.

Bundesregierung teilt Bedenken der EU zur Russland-Kommission

Die EU hatte vergangene Woche Bedenken geäußert, dass Bürger durch das neue Gesetz an der Übernahme öffentlicher Ämter gehindert und Politiker ohne richterlichen Beschluss verurteilt werden könnten. Auch das US-Außenministerium hatte sich mit Blick auf die bevorstehende Parlamentswahl im Herbst „besorgt“ gezeigt.

Die deutsche Außenamtssprecherin sagte am Montag in Berlin, die Bundesregierung betrachte „die Entwicklung ebenso wie unsere Partner in Brüssel und in Washington genau und mit Sorge“. Sie verwies auch auf die Demonstration hunderttausender Menschen am Sonntag in Warschau gegen die Regierung. „Diese Proteste haben natürlich gezeigt, dass viele Menschen in Polen selber mit dem Gesetz nicht einverstanden sind“, sagte die Sprecherin.

Vizeregierungssprecher Büchner sagte, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) finde die Äußerungen der EU zu dem polnischen Gesetz „richtig“. „Grundsätzlich kann man für die Bundesregierung auch sagen: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zählen zu den unabdingbaren Voraussetzungen, auf denen die EU insgesamt fußt, sie sind das Fundament der Europäischen Union“, ergänzte der Sprecher.