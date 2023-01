Kritischer Gesundheitszustand: Deutschland besorgt über Alexej Nawalny

Die Bundesregierung hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des seit zwei Jahren inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gezeigt und sofortige ärztliche Hilfe gefordert. „Wir haben mit großer Sorge die Meldungen zum kritischen Gesundheitszustand von Alexej Nawalny vernommen“, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Sie verwies auf Angaben, „dass sich durch unmenschliche Haftbedingungen inklusive lange andauernder Isolationshaft sein Zustand stark verschlechtert hat“.

Die Gefängnisleitung habe bereits am 31. Dezember für insgesamt 15 Tage Isolationshaft angeordnet – als Strafe dafür, dass er sich morgens einige Minuten zu früh sein Gesicht gewaschen habe, ließ Nawalny über sein Team auf Instagram mitteilen. Den Angaben zufolge handelt es sich bereits um die zehnte mehrtägige Einzelhaft, seit er im vergangenen Sommer in die Strafkolonie 6 in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau verlegt wurde.

Bundesregierung fordert erneut Freilassung Alexej Nawalnys

Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew twitterte, sein Mandant sei erkrankt und leide unter Fieber, Schüttelfrost und Husten. Bislang sei es noch nicht gelungen, ihn mit Medikamenten zu versorgen. Nawalnys Unterstützer sind überzeugt, dass die Gründe, mit denen der 46-Jährige immer wieder in Einzelhaft verlegt wird, nur vorgeschoben sind, um seinen Willen zu brechen. Er soll gegenüber seinen Unterstützern erklärt haben, dass ihm der Zugang zu einer Behandlung im Krankenhaus verwehrt werde.

Die Bundesregierung fordere die russischen Behörden auf, Nawalny medizinische Hilfe „umgehend und vollumfänglich zu ermöglichen“, sagte Vize-Regierungssprecherin Hoffmann. Sie erneuerte gleichzeitig die Forderung, „Nawalny unverzüglich freizulassen“. Seine Inhaftierung beruhe „auf einem politisch motivierten Urteil“ und zeige, „dass die russische Regierung mit allen Mitteln versucht, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen“.

Alexej Nawalny ist prominentester Putin-Kritiker

Der Oppositionspolitiker selbst, der für seinen Humor bekannt ist, erklärte, erstmals seit seiner Kindheit habe er Neujahr verschlafen - weil die Bestimmungen in der Isolationszelle Bettruhe ab 21 Uhr vorsehen. „Insgesamt bin ich zufrieden“, fügte er hinzu. „Andere Menschen zahlen Geld dafür, um irgendwie auf ungewöhnliche Weise Silvester zu feiern – und ich habe das kostenlos bekommen.

Der 46-jährige Nawalny ist der prominenteste Kritiker von Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland. Er sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager. Im vergangenen Mai bestätigte ein Gericht die neunjährige Haftstrafe.