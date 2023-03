Bundesregierung bittet Schweiz um ausgemusterte Leopard-2-Panzer

Mit den eingemotteten Kampfpanzern des Nachbarlands will Deutschland wohl durch Lieferungen an die Ukraine entstandene „Lücken“ schließen.

Die deutsche Bundesregierung hat die Schweiz offenbar offiziell um ausgemusterte Leopard-2-Kampfpanzer gebeten. Das geht aus einem Bericht der Zeitung Blick hervor. Der Sprecher des schweizerischen Bundesamtes für Verteidigung soll ein entsprechendes Gesuch aus Berlin gegenüber der Zeitung bestätigt haben.

Deutschland wollte den Angaben zufolge mit den Panzern aus den 1980ern jene ersetzen, die westliche Länder an die Ukraine liefern. Lücken in den Beständen von EU- und Nato-Ländern sollten so geschlossen werden. Die Schweiz hat 230 Leopard-2-Panzer, von denen 134 im Dienst und 96 stillgelegt sind.

Alte Panzer für Deutschland: Deal braucht Parlamentsbeschluss

Die Schweiz ist neutral und hat bislang die direkte Lieferung von Waffen oder Munition an die Ukraine abgelehnt. Im November hatte die Schweiz Deutschland etwa noch verboten, in der Schweiz hergestellte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzugeben. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Robert Habeck sollen dem Verteidigungsministerium in Bern zugesichert haben, dass die ausgemusterten Kampfpanzer aus der Schweiz daher nicht an die Ukraine weitergegeben würden.

Dazu solle die Schweiz seine Kampfpanzer an den deutschen Hersteller Rheinmetall zurück verkaufen – so laute der Vorschlag. „Es wäre aus Sicht der Armee grundsätzlich möglich, abzüglich des Bedarfs für die Vollausrüstung der sechs mechanisierten Bataillone, auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern zu verzichten“, hieß es vom Ministerium. Ein solcher Deal brauche jedoch einen Parlamentsbeschluss.

Im Januar und im Februar haben die sicherheitspolitischen Kommissionen des National- und Ständerats ein vergleichbares Anliegen noch abgelent. Die Mehrheit der Parlamentarier sei der Ansicht, dass die Panzer eine strategische Reserve für die Armee der Schweiz darstellen, die es zu erhalten gelte.