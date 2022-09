Das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz (BBK) hebt die Warnung vor dem Coronavirus auf. Auf der Internetseite des Amtes heißt es seit Freitag: „Heute am 2. September 2022 erfolgt die Entwarnung der bundesweiten Corona-Warnmeldung mit dem Titel „Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit“ in der Warn-App NINA. “ Die Entwarnung sei in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit unter der Führung von Karl Lauterbach (SPD) erfolgt. Das Ministerium ist für die Meldung auch verantwortlich.

Aber, so das BBK, die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske tragen) sollten weiterhin eingehalten werden. Zur Begründung für die Aufhebung der Warnung heißt es: „Durch die Entwarnung der bundesweit gültigen Warnmeldung wird die Übersichtlichkeit der Warn-App NINA wieder deutlich gesteigert.“

Härtere Maßnahmen wieder ab 1. Oktober?

Nicht aufgehoben werden etwaige Warnmeldungen der Länder, Kreise oder Gemeinden mit einem Corona-Bezug, heißt es. Für den Herbst und Winter sind überdies wieder schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten in Bezug auf die Pandemie vorgesehen. Die neuen Corona-Regeln sollen vom 1. Oktober an gelten.

Das neu gefasste Infektionsschutzgesetz setzt nach dem Willen der Bundesregierung auf eine Kombination aus wenigen bundeseinheitlichen Regeln sowie ergänzenden Länderregelungen mit zwei Stufen. Bundesweit soll ab Oktober eine Maskenpflicht im Bahn- und Flugverkehr sowie eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Darüber hinaus sollen die Länder die Möglichkeit erhalten, je nach Infektionslage auf die Pandemieentwicklung zu reagieren. (mit AFP)