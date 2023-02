Bundesregierung hält vorerst an Facebook-Seite fest Ulrich Kelber hält nicht viel vom Datenschutz bei Facebook. Deshalb fordert der Datenschutzbeauftragte das Bundespresseamt auf, ihren Auftritt zu löschen. Doch die Bundesregierung will nicht. dpa

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hatte das Bundespresseamt (BPA) vergangene Woche angewiesen, den Betrieb der Facebook-Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin -Das Bundespresseamt macht ungeachtet der Kritik des Datenschutzbeauftragten bislang keine Anstalten, sich aus dem sozialen Netzwerk Facebook zurückzuziehen. „Unser Facebook-Auftritt ist aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit, an dem wir zunächst einmal festhalten wollen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin.