Bundesregierung lädt zum Tag der offenen Tür ein: Das ist das Programm

Berlin -Die Bundesregierung lädt Bürgerinnen und Bürger an diesem Wochenende wieder zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen Samstagvormittag (10 Uhr) und Sonntagabend finden in den Bundesministerien, dem Bundeskanzleramt und im Bundespresseamt zahlreiche Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger statt.

Im Programm sind unter anderem Ausstellungen und Führungen durch die Regierungsgebäude zu finden. Auch eine Auktion von Gastgeschenken aus aller Welt und Mitmachaktionen zur Verkehrssicherheit finden statt. Außerdem gibt es einen Programmpunkt mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Philipp Lahm sowie mehrere Angebote für Besucherinnen und Besuchern mit Kindern. Regierungssprecher Steffen Hebestreit lädt beispielsweise zu einer Kinder-Pressekonferenz ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Interessierte sollten aber ein Ausweisdokument mit sich führen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bühnentalk mit Olaf Scholz am Sonntagnachmittag

Die Gäste können sich zudem in offenen Gesprächsrunden mit Ministerinnen und Minister austauschen. Unter anderem will Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag mit Besucherinnen und Besuchern über die „Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik“ nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres diskutieren.

„Kommen Sie mit uns ins Gespräch über die Themen, die Sie interessieren und die für uns alle wichtig sind“, hieß es in einer Mitteilung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er wird am Sonntagnachmittag im Kanzleramt sein, um Fragen der Besucher in einem einstündigen Bühnentalk zu beantworten.

Die Verkehrsinformationszentrale rät Besuchern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.