Berlin - Die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. Es gebe einen entsprechenden Prüfauftrag, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Es bestünden aber „große verfassungsrechtliche Hürden“, fügte sie einschränkend hinzu.

In den vergangenen Tagen hatte es Streit darüber gegeben, dass Auslandsflüge für Urlauber – beispielsweise nach Mallorca – nicht gestrichen werden, aber Urlaub im eigenen Land nicht möglich sein soll. Zuletzt hatte Vizekanzler Olaf Scholz Reisen nach Mallorca kritisiert: „Es ist nicht gut, dass in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden.“ Es sei nicht akzeptabel, „dass einige in die Welt hineinreisen, wenn wir hierzulande solche Beschränkungen haben“, sagte er.

Nach der Streichung der Lieblingsinsel der Deutschen von der Liste der Corona-Risikogebiete am 14. März wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gesunken war. Damit ist der Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Beim Bund-Länder-Treffen am Montag wurde allerdings entschieden, dass künftig für alle Flugpassagiere, die nach Deutschland einreisen, eine Testpflicht eingeführt werden soll.