Die Bundesregierung will am Freitag das umstrittene Heizungsgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Vorgesehen ist eine rund 80-minütige Aussprache, danach soll namentlich über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgestimmt werden. Nach den Plänen sollen neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Erwartet wird, dass es mit der Mehrheit der Ampel-Koalition beschlossen wird. Ende September muss das Gesetz noch durch den Bundesrat.

Die Pläne sehen im Kern vor, dass jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten, aber zunächst nur für Neubaugebiete gelten. Mit einem schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen soll das Heizen klimafreundlicher gemacht werden.

Wärmeplanung soll Orientierung geben

Für bestehende Gebäude soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angelpunkt sein: Auf dieser Grundlage sollen Hausbesitzer entscheiden können, ob sie sich an ein Wärmenetz anschließen oder eine Wärmepumpe oder andere klimafreundlichere Heizung einbauen lassen. Die kommunale Wärmeplanung soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern bis Mitte 2026 und für die restlichen bis Mitte 2028 erstellt werden.

Über das Heizungsgesetz hatte es heftigen Streit gegeben. Auf Druck vor allem der FDP gab es grundlegende Änderungen. Das Wirtschaftsministerium legte zuletzt eine neue Berechnung zur CO2-Einsparung vor. Demnach wird der Klimaschutzeffekt des Gesetzes geringer ausfallen als angenommen. Grund sind die Änderungen im parlamentarischen Verfahren. Es wird davon ausgegangen, dass mit der neuen Fassung rund drei Viertel der eigentlich geplanten Treibhausgasminderung bis 2030 möglich sind - „vielleicht etwas mehr, vielleicht weniger“. Diese neue Schätzung basiert auf einer Berechnung des Öko-Instituts.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Union: Gesetz ist „Brandbeschleuniger“ in Baukrise

Die Opposition im Bundestag war mit einem Antrag gescheitert, die Entscheidung über das Gesetz zu verzögern. Vor allem die Union drängte auf mehr Zeit für Beratungen.

Aus der Unionsfraktion kam nun erneut Kritik an dem Vorhaben. „Fakt ist, dass das GEG mit seinen überzogenen Regelungen das Bauen und Wohnen noch weiter verteuert“, sagte der stellvertretende Fraktionschef Ulrich Lange der „Augsburger Allgemeinen“. Das könne man in Zeiten hoher Inflation und hoher Bauzinsen nicht gebrauchen. Das Gesetz wirke als „Brandbeschleuniger“.

Konkret kritisierte der CSU-Politiker, für Mehrparteienhäuser sänken mit zunehmenden Wohneinheiten die förderfähigen Investitionskosten. Während sie für die erste Wohneinheit bei 30.000 Euro liegen solle, seien es ab der siebten Wohneinheit 3000 Euro. „Darin sehe ich eine Benachteiligung der Wohnungswirtschaft, auch wenn sie noch andere Möglichkeiten wie Umlagen und Abschreibungen hat.“

Öko-Institut: Neues Heizungsgesetz soll 39,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen

Mit dem neuen Heizungsgesetz will die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 39,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dies geht aus einer Studie des Öko-Institutes hervor, die der Bild-Zeitung (Freitag) vorlag. Zuvor hatten widersprüchliche Zahlen des Wirtschaftsministeriums für Verwirrung gesorgt und in der Ampel-Regierung Unklarheiten über die Auswirkungen des Heizungsgesetzes geherrscht.

In den neuen Berechnungen nimmt die Regierung allerdings „günstige Rahmenbedingungen“ an: 70 Prozent der Gebäudeeigentümer, die einen Heizungseinbau oder -austausch vornehmen wollen, würden sich demnach bereits vor Abschluss der Wärmeplanung für Öko-Heizungen, etwa eine Wärmepumpe, entscheiden.

In zwei weiteren Szenarien wird von 50 Prozent und 90 Prozent Öko-Heizungen ausgegangen. In einem „Worst-Case“-Szenario entscheidet sich eine große Mehrheit von 90 Prozent bis zum Ende der Wärmeplanung nicht für eine Öko-Heizung. In diesem Fall würde die CO2-Ersparnis laut der Studie nur bei 10,8 Millionen Tonnen CO2 liegen.

Verbände zweifeln die Berechnungen zum Teil an. Der Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, Kai Warnecke, sagte der Bild-Zeitung: „Das Szenario Eins ist vollkommen unrealistisch, weil Eigentümerinnen und Eigentümer erst nach Vorliegen einer Planung und Vorhandensein alternativer Energiequellen eine Entscheidung treffen können. Das wiederum ist aus Sicht der zuständigen Städte und Gemeinden in diesem Zeitraum ausgeschlossen.“

Frederic Leers vom Bundesverband der Heizungsindustrie sagte: „Für uns sind die Zahlen vom Öko-Institut auf Grundlage der Veröffentlichung nicht nachzuvollziehen. Der Rechenweg fehlt, Einsparungen der jeweiligen Heizungsarten bleiben ohne Erläuterung.“

Ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) sagte: „Von keinem der genannten Szenarien lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit valide einschätzen.“ Ob das 70-Prozent-Szenario tatsächlich eintrete, hänge maßgeblich vom Förderrahmen ab.