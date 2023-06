Die Wahlrechtsreform zur Bundestagsverkleinerung kann in Kraft treten. Doch es steht bereits fest: Dies wird nicht das Ende der Auseinandersetzung sein.

Die umstrittene Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags kann in Kraft treten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz hierzu am Donnerstag unterzeichnet. Das teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit.

Steinmeier habe das Gesetz „ausführlich geprüft“, sagte seine Sprecherin auf Anfrage. Dieser Prüfungsauftrag sei beschränkt auf die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Dabei hätten sich „keine Anhaltspunkte ergeben, die gegen eine Ausfertigung gesprochen hätten“. Mit der amtlichen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt tritt das Gesetz nun in Kraft, das erstmals bei der für 2025 geplanten nächsten Bundestagswahl angewandt werden soll.

Die Unionsfraktion teilte mit, sie werde gegen die Neuregelung wie angekündigt vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will mit einer abstrakten Normenkontrollklage die Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen.

Wahlrechtsreform mit Stimmen der Ampel-Fraktionen und AfD beschlossen

Das Gesetz war im März mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne, FDP und einiger AfD-Abgeordneter vom Bundestag beschlossen worden. Im Mai passierte es den Bundesrat. Anschließend wurde es im Bundespräsidialamt der üblichen juristischen Prüfung unterzogen.

Im Bundespräsidialamt wurde einerseits darauf verwiesen, dass politische Fragen bei der Ausfertigungsprüfung eines Gesetzes keine Rolle spielen dürften. Zugleich wurde betont, dass das Wahlrecht die demokratische Legitimation der Machtausübung regele. „Deshalb ist das Vertrauen in die Fairness der Regeln von überragender Bedeutung.“ Zu den demokratischen Traditionen gehöre es, Änderungen mit einer möglichst breiten Mehrheit vorzunehmen. „Es ist bedauerlich, dass es den im Bundestag vertretenen Parteien weder in der letzten noch in der aktuellen Legislaturperiode gelungen ist, für eine Reform des Wahlrechts einen breiteren politischen Konsens zu erreichen.“

Weniger Bundestagssitze: Künftig nur noch 630 statt 736 Abgeordnete

Durch den Gesetzentwurf soll die Zahl der Sitze im Bundestag fortan auf 630 begrenzt werden. Derzeit gibt es 736 Abgeordnete. Dazu soll die Zweitstimme mehr Bedeutung erhalten– Wahlkreisgewinner bekommen allerdings unter Umständen keinen Sitz im Bundestag. Dies könnte besonders die CSU treffen.

Auch die Grundmandatsklausel fällt jetzt weg. Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein, wenn sie unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen, aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Derzeit ist dies bei der Linkspartei der Fall. Jede Partei, die in den Bundestag will, muss künftig bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen. Mit einer kleinen Ausnahme: Parteien nationaler Minderheiten bleiben davon befreit.

Reform empört Linke und CSU: „Grobe Missachtung des Wählerwillens“

Künftig wird jede Partei nur noch so viele Mandate erhalten, wie ihr nach ihrem Zweitstimmenergebnis zustehen – auch dann, wenn sie mehr Direktmandate holt. Dann gehen die Wahlkreisgewinner mit dem schlechtesten Erststimmenergebnis leer aus. Dies wird vor allem von der CDU und der CSU kritisiert. Dass die Grundmandatsklausel wegfällt, erzürnt neben der CSU auch die Linke.

Hätte die CSU bei der Bundestagswahl 2021 nicht bundesweit 5,2 Prozent geholt, sondern nur 4,9 wie die Linke, wäre nach dem neuen Wahlrecht keiner ihrer 45 erfolgreichen Direktkandidaten in den Bundestag gekommen. Die Linke, die von der Grundmandatsklausel profitierte, wäre ebenfalls draußen. Beide Parteien sehen darin eine grobe Missachtung des Wählerwillens. Die Linke hatte an Steinmeier appelliert, das Gesetz nicht auszufertigen. Vergeblich.

Grüne und SPD sehen Wahlrechtsreform als „deutlichen Wunsch der Bürger“

SPD und Grüne begrüßten, dass Steinmeier die Prüfung des Gesetzes mit positivem Ergebnis abgeschlossen habe. „Mit der Verkleinerung des Deutschen Bundestages entsprechen wir dem deutlichen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land“, erklärte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese in Berlin. Die Blockade der Reform vor allem durch die Union sei damit beendet. Wichtig für das Vertrauen der Menschen sei „ein faires Wahlrecht, in dem jede Stimme gleich viel wert ist und das alle Parteien gleichermaßen betrifft“.

„Ich hatte keine Zweifel, dass die Prüfung des Bundespräsidenten positiv ausfällt“, schrieb Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Till Steffen auf Twitter. Er betonte, die Koalition habe das Gesetz sorgfältig ausgearbeitet. „Die Wahlreform ist verfassungsgemäß. Nun tritt sie endlich in Kraft“, schrieb Steffen weiter.