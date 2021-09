Das Wichtigste zur Bundestagswahl 2021 in Kürze: Die Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt.

Insgesamt nehmen 47 Parteien an der Bundestagswahl teil.

Kanzlerkandidaten sind: Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD).

Alle Informationen rund um die Bundestagswahl (z.B. Wahlsystem, Briefwahl) finden Sie hier

Laschet verschärft vor zweitem TV-Dreikampf Angriffe auf Scholz

Vor dem zweiten TV-Dreikampf ums Kanzleramt hat Unionskandidat Armin Laschet die Angriffe auf seinen SPD-Konkurrenten Olaf Scholz verschärft. Beim CSU-Parteitag in München sagte er am Samstag: „In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite.“ Die SPD reagierte empört. Laschet forderte zudem, Scholz müsse sich für seine Reaktion auf die Durchsuchung der Staatsanwaltschaft im Bundesfinanzministerium entschuldigen. Die CSU stellte sich demonstrativ geschlossen hinter Laschet.

Laschet steht zwei Wochen vor der Bundestagswahl angesichts der schlechten Werte für die CDU/CSU stark unter Druck. Eine Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ sieht die SPD bei 26 Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Union verharrte bei 20 Prozent. Die Grünen verloren einen Punkt auf 15 Prozent. Die FDP blieb bei 13 Prozent. AfD und Linke verloren jeweils einen Punkt und erreichten elf beziehungsweise sechs Prozent.

Großspenden: FDP und Grüne erhielten im Wahljahr meiste Gesamtsumme

FDP und Grüne haben im laufenden Wahljahr mit Großspenden im Parteienvergleich bisher die höchsten Einnahmen erzielt. Die FDP erhielt 3,7 Millionen Euro, die Grünen lagen mit 3,4 Millionen Euro knapp dahinter, wie aus der Auflistung des Bundestags hervorgeht, über die zuerst die „Welt am Sonntag“ berichtete. Die Grünen sind mit einer Million und 1,25 Millionen Euro auch die Empfänger der beiden größten Einzelspenden. Die CDU liegt mit insgesamt 2,8 Millionen Euro in den ersten achteinhalb Monaten dieses Jahres nur noch auf Platz drei.

Söder: Weitere große Koalition möglich, „wenn SPD schwächer wird“

Mit Blick auf Koalitionsoptionen für die Union nach der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder die Möglichkeit eines weiteren Bündnisses mit der SPD genannt. „Kann ja auch nochmal eine große Koalition wieder kommen mit der SPD, wenn sie schwächer wird“, sagte er am Samstag dem Nachrichtensender Phoenix anlässlich des CSU-Parteitags in Nürnberg. „Das Entscheidende ist, dass wir stärker sind als die SPD, weil daraus leitet sich auch der Führungsanspruch für eine Bundesregierung ab.“ Söder war auf Koalitionsmöglichkeiten für die Union auch abseits von einem Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP angesprochen worden.

Die Grünen kritisierten die Äußerung prompt: Ihr Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erklärte, Söder lasse „die Katze aus dem Sack“ und plädiere „für eine neue Stillstands-GroKo“. „Einen Aufbruch und das Ende des Weiter-So gibt es nur mit Grün.“

Söder betonte zur Koalitionsfrage: „Nicht mit der AfD, nicht mit der Linken. Das ist ganz einfach. Und bei den anderen muss man sehen, was die Mehrheit hergibt.“

Linke kritisiert SPD in Streit um Rentenpolitik

Die Linke geht zwei Wochen vor der Bundestagswahl zum möglichen Koalitionspartner SPD auf Konfrontationskurs. „Die Sozialdemokraten haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. In vielen Wahlkämpfen ist zum Beispiel gesagt worden: Die SPD will die Vermögensteuer wieder erheben. Das ist nie umgesetzt worden“, sagte Spitzenkandidat Dietmar Bartsch der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Bartsch, der auch Fraktionschef im Bundestag ist, kritisierte außerdem scharf die rentenpolitischen Vorschläge der SPD.

„Es reicht nicht, was die SPD will“, sagte der Linken-Politiker der Zeitung. Bei der Rente dürfe nicht nur auf eine Stabilisierung bei 48 Prozent gesetzt werden, wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz das wolle. Ein Rentenniveau von 48 Prozent bedeutet nach den Worten von Bartsch: „Wer heute 45 Jahre in Vollzeit 2650 Euro verdient, bekommt nicht einmal 1100 Euro Rente. Das ist die Wahrheit.“

Der Fraktionsvorsitzende fügte hinzu: Sozialer Abstieg für Durchschnittsverdiener im Alter sei „das Gegenteil von Leistungsgerechtigkeit und untergräbt weiter das Vertrauen in die Rente.“ Zu Zeiten Helmut Kohls habe das Rentenniveau 53 Prozent betragen. Das sei nicht absurd, das könne wieder erreicht werden. Viele EU-Staaten hätten ein deutlich höheres Niveau als Deutschland.