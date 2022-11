Bundestagswahl wird in 431 Berliner Wahlbezirken wiederholt Der Bundestag hat die Wiederholung der Wahl in Teilen von Berlin beschlossen. Wann sie stattfindet, ist aber noch unklar. dpa

Wählerinnen und Wähler warten im Stadtteil Prenzlauer Berg in einer langen Schlange vor einem Wahllokal. Die Bundestagswahl wird in 431 Berliner Wahlbezirken wiederholt. dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin -Wegen zahlreicher Pannen soll in Teilen von Berlin die Bundestagswahl vom vergangenen Jahr wiederholt werden. Das beschloss der Bundestag am späten Donnerstagabend und folgte damit einer entsprechenden Empfehlung seines Wahlprüfungsausschusses. In insgesamt 431 Berliner Wahlbezirken sollen die Bürgerinnen und Bürger demnach erneut die Erst- und Zweitstimme abgeben. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass dieser Parlamentsbeschluss noch vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird. Deshalb ist unklar, wann die Teilwiederholung der Wahl tatsächlich stattfinden wird.