Berliner Wiederholungswahl ist gültig: Bundesverfassungsgericht begründet Entscheidung

Das Gericht veröffentlichte am Mittwoch die Begründung für die Ablehnung eines Eilantrags gegen die Berliner Wiederholungswahl.

Die Wiederholungswahl fand am 12. Februar statt.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat begründet, warum es den Eilantrag gegen die Wiederholungswahl abgelehnt hat. Aus der Begründung geht hervor, dass bereits die Verfassungsbeschwerde vom vergangenen November unzulässig war. Das Gericht wird die Neuwahl so nicht mehr aufheben.

Der Eilantrag habe keinen Erfolg gehabt, weil die Verfassungsbeschwerde unzulässig sei. Das Grundgesetz gewährleiste Bund und Ländern eigenständige Verfassungsbereiche, die auch das Wahlrecht umfassten. Vor diesem Hintergrund sei für eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen landesverfassungsgerichtliche Wahlprüfungsentscheidungen in der Regel kein Raum, erläuterte das Gericht. Eine Entscheidung in der Hauptsache zu der Verfassungsbeschwerde ist noch nicht gefallen.

40 Kläger wandten sich gegen Wiederholungswahl

Das Bundesverfassungsgericht lieferte damit die noch ausstehende Begründung nach, warum es einen Eilantrag gegen die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abgelehnt hatte. Die Karlsruher Richter hatten im Januar mit ihrer Entscheidung ermöglicht, dass die Wiederholung der Wahl in Berlin am 12. Februar wie geplant stattfinden konnte.

Mit dem Eilantrag hatten sich rund 40 Kläger – darunter auch betroffene Abgeordnete – gegen ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs von November 2022 gewandt. Die Beschwerdeführer meinen, dass die Berliner Richter sich damit eigenmächtig über die Karlsruher Grundsätze der Wahlprüfung hinweggesetzt hätten. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Wahl vom 26. September 2021 in Berlin für ungültig erklärt. Grund waren zahlreiche Pannen am Wahltag.

Die Wiederholungswahl fand am 12. Februar dieses Jahres statt. Die CDU gewann mit deutlichem Vorsprung vor der SPD. Die FDP flog aus dem Abgeordnetenhaus.