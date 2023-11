Bundesverfassungsgericht: Mann schießt mit Luftgewehr auf Polizisten

Ein Mann hat am Samstagabend auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mit einem Gewehr in Richtung einer Polizeistreife geschossen. Wie das Polizeipräsidium, die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten, wurde der Schütze vorläufig festgenommen.

Der 41-Jährige wurde demnach zunächst von Passanten dabei beobachtet, wie er mit einem laut ihrer Aussage waffenähnlichen Gegenstand herumlief. Gegen 19 Uhr sei er dann auf eine Streife der Bundespolizei zugerannt und habe einen Schuss aus dem CO2-Gewehr in Richtung der Beamten abgegeben. Verletzt wurde durch den Schuss aber niemand, ob sich überhaupt ein Projektil in der Waffe befand, war noch Gegenstand von Ermittlungen.

Bundespolizist richtet Dienstwaffe auf den Mann

Mehrere Beamte hätten den Mann daraufhin überwältigt und vorläufig festgenommen. Dieser habe dabei Widerstand geleistet, ein Beamter sei leicht verletzt worden. Beim Transport zu einer Dienststelle der Karlsruher Polizei habe der Mann erneut Widerstand geleistet und einen weiteren Beamten schwer verletzt. Er sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sprach von großem Glück für den 41-Jährigen, dass dieser nicht von den Einsatzkräften angeschossen wurde. Ein Beamter hatte demnach bereits seine Waffe gezogen und auf den Verdächtigen gerichtet. Warum der Mann überhaupt mit dem Gewehr schoss, blieb erst einmal unklar. Zu einem möglichen Motiv wollten sich die Ermittler nicht äußern.