Bundeswehr rekrutiert 536 neue Soldatinnen und Soldaten in Berlin Die Zahl der Wehrdienstleistenden steigt: 455 Männer und 81 Frauen stellten sich in Berlin 2022 in den Dienst der Bundeswehr. Darunter befinden sich auch mehr Minderjährige. dpa

Soldaten der Bundeswehr. Moritz Frankenberg/dpa

Berlin -Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 haben 536 Frauen und Männer in Berlin ihren Dienst als Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr angetreten. Damit waren es rund 150 mehr als im Jahr davor, wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mitteilte. 455 Männer und 81 Frauen stellten sich in Berlin 2022 in den Dienst der Bundeswehr. Deutschlandweit begannen 18.775 Menschen ihre Karriere bei der Bundeswehr – davon waren 15.586 Männer und 3189 Frauen.