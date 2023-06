Bereits mehrere Badetote: DLRG gibt Tipps, die Leben retten können

Ob im Meer, in Seen oder Flüssen: Baden gehört im Sommer für viele dazu. Doch auch wer nicht weit hinausschwimmt, kann sich schon leicht in Gefahr bringen.

Rettungsschwimmer der DLRG überwachen einen Badesee in Baden-Württemberg. Nun gibt sie eine Warnung an die Badegäste heraus. Thomas Warnack/dpa

Wegen des anhaltenden Sommerwetters kühlen sich mehr Badegäste in den Gewässern ab. Doch angesichts mehrerer tödlicher Badeunfälle in den vergangenen Tagen warnen Rettungsschwimmer vor Gefahren beim Baden in Seen und Flüssen. Die meisten tödlichen Badeunfälle ereignen sich nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an unbewachten Badestellen.

Seit dem vergangenen Wochenende kamen nach DLRG-Angaben bundesweit mindestens sechs Menschen beim Baden oder beim Wassersport ums Leben. In Hamburg etwa starb demnach ein 35-Jähriger beim Schwimmen in einem See. In Bayern kam eine 82 Jahre alte Frau beim Baden in einem Weiher ums Leben sowie ein 65-Jähriger in einem Stausee. Weitere tödliche Badeunfälle, teils auch an bewachten Badestellen, gab es laut dem Verein auch an einem Stausee im Saarland, an einem See in Duisburg und in Timmendorfer Strand an der Ostsee.

Thies O. Wolfhagen, Geschäftsführer des DLRG-Landesverbandes Schleswig-Holstein, betonte, dass auch normalerweise ruhige Gewässer wie die Ostsee – je nach Wetterlage – besondere Gefahrenquellen bergen können. Bei Ostwind und starker Brandung komme es an der Ostsee vermehrt zu starken Unterströmungen durch das rückfließende Wasser, die auch geübte Schwimmer in Gefahr bringen können. „Die gefährlichen Unterströmungen sind für den Laien nicht mit bloßem Auge erkennbar“, sagte Wolfhagen.

DLRG warnt: Badegäste missachten oft gehisste rote Flagge

Die DLRG warnt deswegen vor dem Baden und Schwimmen bei gehisster roter Flagge. „Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass die Menschen die DLRG-Kennzeichnungen und Flaggen-Signale entweder nicht kennen oder teils auch bewusst missachten beziehungsweise sie als unverbindlich eingeschätzt werden“, so Wolfhagen. Badegäste sollten daher auf die Beflaggung an den Stränden achten und bei Badeverboten außerhalb des Wassers bleiben. Besonders Kinder sollten von den Eltern auf die Gefahren hingewiesen und am sicheren Ufer beaufsichtigt werden.

In diesem Sommer stellen Tausende ehrenamtliche Rettungsschwimmer der DLRG an fast 2500 Badestellen eine Badeaufsicht. Laut DLRG kamen im vergangenen Jahr sind in Freigewässern im Binnenland mindestens 308 Menschen ums Leben.