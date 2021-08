Berlin - In Berlin ist die Inzidenz weiter angestiegen und liegt jetzt bei 42,9. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen mit. 367 Neuinfektionen sind den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Am Vortag hat der Wert noch bei 40,7 gelegen, vergangenen Mittwoch bei 29,5.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 25,1. Wie das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 4996 Neuinfektionen sowie 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 18,5 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt seit Wochen in Deutschland wieder kontinuierlich an. Am Dienstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer über die Corona-Lage beraten.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs nach den jüngsten Angaben des RKI auf 3.799.425. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 91.817. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gab das RKI mit rund 3.671.800 an.