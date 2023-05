Bundesweite Razzia gegen Letzte Generation: Vier Durchsuchungen in Berlin

Am Mittwochmorgen finden Durchsuchungen in sieben Bundesländern gegen die Letzte Generation statt. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Ein Polizist geht bei einer Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg in einen Hauseingang. Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu Mitgliedern der Letzten Generation 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Christoph Soeder/dpa