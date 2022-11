Bundesweite Razzia wegen Corona-Betrug: Schwerpunkt Berlin

Wegen Betrugs bei der Auszahlung von Corona-Hilfen führt die Polizei eine bundesweite Razzia in sieben Bundesländern durch. Der Einsatz konzentriert sich auf Berlin.

Die Polizei führt am Dienstagmorgen eine bundesweite Razzia in sieben Bundesländern durch, unter anderem auch in Berlin. Es geht um Subventionsbetrug bei der Auszahlung von Corona-Hilfen, wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigt.

Der Einsatz läuft mit insgesamt 630 Polizeikräften läuft noch. Bundesweit seien aktuell 59 Gebäude von der Durchsuchung betroffen, davon etliche in Berlin-Wedding. Medienberichte, wonach sich die Razzia auf die Islamistenszene konzentriere, bestätigte die Polizei nicht.