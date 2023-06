Klebe-Protest: Letzte Generation blockiert Berliner Berufsverkehr

Am Montagmorgen stören Aktivistinnen und Aktivisten erneut den Verkehr. Diesmal sollen die Proteste in ganz Deutschland stattfinden. Diese Straßen sind in Berlin betroffen.

Nach einer kurzen Pause blockieren Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation am Montag erneut wichtige Verkehrsadern in Berlin. Von den aktuellen Blockaden betroffen sind am Morgen zunächst verschiedene Durchgangsstraßen am Frankfurter Tor, wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilt. 15 Blockierer beteiligten sich laut Polizei, ein Teil davon klebte sich an der Straße fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten waren im Einsatz, um die Blockade aufzulösen. „Es gibt Stau im gesamten Umfeld“, twitterte die Verkehrsinformationszentrale.

Nach Informationen der Verkehrsinformationszentrale war aufgrund der Blockade zwischenzeitlich die BVG-Tramlinie M10 zwischen Bersanienplatz und S+U Warschauer Straße eingestellt.

Am #FrankfurterTor gibt es eine #Blockadeaktion! Es gibt #Stau im gesamten Umfeld.

Die @BVG_Tram #M10_BVG ist zwischen Bersanienplatz und S+U Warschauer Straße eingestellt! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) June 5, 2023

Blockadeorte der Letzten Generation in Berlin am Montag Frankfurter Allee, Höhe Frankfurter Tor

Gewerkschaft der Polizei bezeichtet Letzte Generation als „sektenähnlich“

Zu den aktuellen Protesten äußerte sich am Montagmorgen auch der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei. „Berlins Bevölkerung wird heute nach kleiner Verschnaufpause wieder von Guerilla-Aktionen im Namen des Klimas heimgesucht. Mittlerweile ist immer deutlicher zu spüren, dass wir es mit einer kriminellen Vereinigung zu tun haben, die in der Argumentation für ihre Straftaten und der Organsation dieser zunehmend sektenähnlich agiert“, so Benjamin Jendro in einer Erklärung.

Letzte Generation plant am Montag gezielte Aktionen gegen „Reiche“

Die Klimaschutzinitiative hat für diese Woche zudem gezielte Aktionen gegen „die Reichen“ angekündigt. Man wolle „an die Symbole des modernen Reichtums gehen“ und die „Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken“, heißt es in einem „Sommerplan 2023“ der Gruppe.

Die Klimaschützer hatten seit Januar 2022 immer wieder Straßen in Berlin und anderen Städten blockiert und sich dabei teilweise festgeklebt. Sie fordern ein entschiedeneres Vorgehen der Politik für Klimaschutz als bisher. Im Mai durchsuchten die bayerische Polizei und Staatsanwaltschaft 15 Wohnungen und Geschäftsräume der Gruppe in sieben Bundesländern. Der Vorwurf lautete auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Protest gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen:



Immer mehr Menschen sind letzte Woche bei Protestmärschen mitgelaufen.



🦺 Die kommenden Montage finden im ganzen Land Sitzblockaden statt.



Wir alarmieren, da die Bundesregierung uns nicht vor der Klimakatastrophe schützt. pic.twitter.com/It3MdC6H9S — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 4, 2023

Auch für die kommenden Montage hat die Gruppe Sitzblockaden angekündigt. Vom 15. Juli bis 6. August will die Gruppe dann eine Art Sommerpause machen.