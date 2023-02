Bürger sollen an neuem Radwegenetz in Cottbus mitarbeiten Bei der Planung von besseren Radwegen will Cottbus auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Sogenannte Wegedetektive sollen maßgeblich am neuen Radverkehrskonze... dpa

Cottbus -Bei der Planung von besseren Radwegen will Cottbus auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Sogenannte Wegedetektive sollen maßgeblich am neuen Radverkehrskonzept für die Stadt mitarbeiten, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Die Nutzenden wüssten am besten, was dafür notwendig sei, hieß es zur Begründung.