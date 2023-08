Bus auf Irrfahrt: Verkehrsader in Zehlendorf stundenlang voll gesperrt

In Berlin-Zehlendorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem mit Fahrgästen besetzten Linienbus gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, handelte es sich dabei um einen Bus der Linie 623 der Regiobus Potsdam-Mittelmark, der in Richtung U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim unterwegs was. Gegen 12.30 Uhr hielt dieser zunächst an der Bushaltestelle S-Bahnhof Zehlendorf auf dem Teltower Damm an, als der 45-jährige Busfahrer wohl einen Defekt feststellte und ausstieg.

Während sich der Mittvierziger außerhalb des Busses befand, setzte sich dieser allerdings in Bewegung und rollte den Angaben zufolge etwa 30 Meter rückwärts in Richtung der örtlichen S-Bahn-Unterführung. Beim Rückwärtsrollen beschädigte der BVG-Bus den Bordstein, den Gehweg, mehrere Schutzgitter und ein auch Fahrrad.

Polizist will Bus stoppen und wird verletzt

Ein Polizeibeamter in Zivil, der zufällig vor Ort war, versuchte noch vergebens, in die Fahrerkabine des Busses zu gelangen, um die Irrfahrt zu stoppen. Hierbei stürzte er allerdings zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach ambulanter Behandlung durch Rettungskräfte beendete der Polizist seinen Dienst. Eine 58-jährige Businsassin klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Weitere Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde der Teltower Damm zwischen Mühlenstraße und Potsdamer Straße komplett bis 16 Uhr gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einer Spezialdienststelle geführt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, es sei ein BVG-Bus gewesen. Dies ist jedoch nicht korrekt, es handelte sich um einen Bus der Linie 623 der Regiobus Potsdam-Mittelmark. Wir haben den Artikel entsprechend korrigiert.