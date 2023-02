Busfahrer in Berlin angegriffen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der im Mai 2022 einen Busfahrer in Berlin angegriffen haben soll. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittler Fotos und eine Personenbeschreibung des Gesuchten und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Tatverdächtigen.

Der Mann soll am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, soll als Fahrgast eines Busses der Linie M11 den Busfahrer an der Haltestelle Pietschkerstraße antisemitisch beleidigt, angespuckt und geschlagen haben. Zudem soll er mit Glasflaschen an die Scheiben des Busses geschlagen und den Fahrer bedroht haben. Anschließend lief er in Richtung S-Bahnhof Schöneweide.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Polizei Berlin

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 m groß

schlanke Statur

kurze blonde Haare

bekleidet mit schwarzer Sonnenbrille, rotem T-Shirt mit weißem Aufdruck, langer hellblauer Jeanshose, grauen/olivgrünen Turnschuhen mit weißer Sohle, schwarzem Rucksack und hellgrauer Umhängetasche

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen? Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.