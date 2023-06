Busfahrer rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen

Ein Busfahrer ist in Berlin-Steglitz von einer Gruppe Jugendlicher rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte...

Berlin -Ein Busfahrer ist in Berlin-Steglitz von einer Gruppe Jugendlicher rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, waren die vier jungen Männer am Donnerstagabend in den Bus der Linie 282 gestiegen. Der 30 Jahre alte Busfahrer war während der Fahrt zunächst mit ihnen in verbalen Streit geraten. Dabei soll er von den Beschuldigten rassistisch beleidigt worden sein. An der Bushaltestelle Lepsiusstraße soll einer der Jugendlichen dem Busfahrer dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend stieg die Gruppe aus dem Bus und flüchtete.

Der 30-Jährige kam mit einer Verletzung im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Suche der Polizei nach den vier Beschuldigten blieb bislang erfolglos. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt nun zu den Hintergründen.