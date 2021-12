Bochum - Für den Dreh eines Musikvideos hat Rapper Bushido einen Bochumer Friseursalon besucht. „Wir sind heute hier aus einem ganz besonderen Grund, und zwar drehen wir gerade das Video für ‚Nie ein Rapper 3‘“, sagte Bushido in einem Video auf der Instagram-Seite des Friseurs. Inhaber Ihab Iskandar postete das Instagram-Video am Sonntag, einen Tag nach dem Dreh. So wollte er Menschenansammlungen vermeiden. Dennoch tauchten Fans vor dem geschlossenen Laden auf: „Am Sonntag habe ich einen Anruf bekommen von meinem Nachbarn, der meinte zu mir: Hör mal, machst du heute den Laden auf? Davor stehen fünf Mann, die warten auf dich“, berichtet Iskandar.

In den Herren-Friseursalon, den Iskandar seit 2012 betreibt, kamen schon viele prominente Kunden, etwa Fußballer und Musiker. „Das hat sich einfach rumgesprochen. Mit der Zeit sind auch Freundschaften entstanden“, erzählt Iskandar am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen aber jeden Kunden gleich behandeln, egal ob er ein Star ist oder nicht. Ich glaube, das ist das, was die Promis an uns mögen – wir sind halt echt. Auf meinem Stuhl ist jeder gleich.“

Gemeinsam mit seinem Rapper-Kollegen Baba Saad hatte Bushido bereits 2005 die Single „Nie ein Rapper“ veröffentlicht. Acht Jahre später erschien der Nachfolgetrack „Nie ein Rapper 2“. In Anlehnung an das Original soll es nun die dritte Version des Songs geben. „Die legendäre Szene aus dem ersten Video, wo ich hier auf dem Friseurstuhl sitze und rasiert werde, haben wir heute mit meinem Bruder Ihab nachgedreht“, erklärte Bushido in dem Instagram-Beitrag.