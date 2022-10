Fahrgäste müssen im öffentlichen Nahverkehr in Berlin in den nächsten Tage weiter mit massiven Einschränkungen rechnen. Wegen einer Baustelle am Alexanderplatz herrscht auf der U2 zwischen Sendefelderplatz und Klosterstraße ein Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt.

Fahrgäste müssen mehrmals umsteigen. Der U-Bahntunnel ist im Bereich der Baustelle abgesackt. Erst Ende nächster Woche kann die BVG sagen, wie es weitergeht. So lange werde die Behinderung noch anhalten, erklärte ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung. Zum genauen Ausmaß des Tunnel-Schadens kann erst in zwei Wochen etwas mitgeteilt werden.

Ringbahn in Berlin: Gesamter Westring ab dem 21. Oktober unterbrochen

Wegen weiterer Bauarbeiten der BVG fährt die U2 von Norden aus nur bis zum Gleisdreieck. Zwischen Gleisdreieck und Potsdamer Platz besteht Pendelverkehr. Ab dem Gleisdreieck besteht eine veränderte Linienführung. Die neu eingerichtete U12 fährt von dort entweder zu Warschauer Straße (eigentliche U1) oder weiter bis nach Ruhleben (eigentliche U2).

#S41 #S42 #S45 #S46: Als Vorabinfo: Bitte Bauarbeiten ab 21. durchgehend bis 31. Oktober 2022 beachten: Es besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen #Bundesplatz <> (#Westend) <> #Beusselstr. Genauere Info: https://t.co/zDmCcvFQF0 pic.twitter.com/16qR3vZh7K — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) October 12, 2022

Auch die Ringbahn (S41, S42 und S46) ist zwischen Bundesplatz und Beusselstraße ab dem 21. Oktober bis zum 31. Oktober wegen Bauarbeiten unterbrochen. Wie die S-Bahn weiter mitteilt, wird ein Einsatzverkehr mit Bussen einrichtet. Die S45 und S46 wird in diesem Zeitraum zwischen Tempelhof und Bundesplatz nicht fahren. Hier fährt kein Einsatzverkehr mit Bussen.