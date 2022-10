In Berlin-Steglitz ist am späten Donnerstagabend ein Linienbus der BVG verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Doppeldecker-Bus in der Bergstraße nicht unter einer Brücke hindurch. Er krachte gegen das Bauwerk und blieb, wie Fotos zeigen, unter der Brücke stecken.

Die Berliner Feuerwehr erhielt um 21.57 Uhr einen Notruf. Wie die Behörde der Berliner Zeitung bestätigte, wurden mindestens fünf Menschen verletzt – zwei von ihnen schwer. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Update: 3 Personen wurden leicht verletzt, 2 Personen wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Lage ist übersichtlich. Wir waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort. pic.twitter.com/IeKGdRtwFl — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Unfall in Berlin-Steglitz: Feuerwehr mit 40 Rettern im Einsatz, Bergstraße gesperrt

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis kurz vor Mitternacht am Unfallort. Ein Statiker prüfte die Standfestigkeit der Brücke. Die Polizei blieb vor Ort und muss nun versuchen, die genaue Unfallursache zu ermitteln. Der Bus fährt normalerweise nicht an der Unfallstelle entlang. Warum der Fahrer einen unüblichen Weg wählte, ist bisher nicht bekannt. Die Bergstraße bleibt vorläufig gesperrt.