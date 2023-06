BVG-Bus knallt in Wittenau mit Radfahrerin zusammen: Frau muss in Klinik

Auf der Oranienburger Straße in Wittenau stoßen eine Radfahrerin und BVG-Bus zusammen. Die Frau wird verletzt. So kam es zu dem Unfall.

Ein BVG-Bus war in Reinickendorf an einem schweren Unfall beteiligt.

Ein BVG-Bus war in Reinickendorf an einem schweren Unfall beteiligt. Jörg Carstensen/dpa

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit einem BVG-Bus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die 53-jährige Radfahrerin gegen 17 Uhr auf der Oranienburger Straße in Richtung Schlitzer Straße gefahren. Auf Höhe des Göschenplatzes wurde sie von einem BVG-Bus überholt, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Busfahrer scherte unmittelbar vor ihr wieder ein, um an die dortige Bushaltestelle heranzufahren. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und der Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision an einen geparkten Pkw gedrückt und stürzte zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 53-Jährige zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Sie erlitt Verletzungen am Unterschenkel.