Busunfall in Berlin-Reinickendorf: Säugling und Kleinkind im Krankenhaus

Ein Säugling und ein zweijähriges Kind sind am Freitag gegen 8.30 Uhr bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Laut der Polizei am Samstag befanden sich Mutter und Kinder in einem BVG-Bus der Linie 122, als ein Auto plötzlich und ohne zu blinken, vor dem Bus auf der Ollenhauerstraße in ein Autohaus abgebogen sein soll. Die 43-jährige Fahrerin soll den Bus dabei geschnitten haben.

Damit der Bus und das Auto nicht kollidierten, soll der 52-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben. Das Kleinkind und der im Kinderwagen liegende Säugling wurden dabei verletzt. Die beiden Kinder kamen zusammen mit ihrer Mutter ins Krankenhaus, die Mutter blieb unverletzt.