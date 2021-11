Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erneuern in der Zeit von Samstag, 27. November, bis Samstag, 4. Dezember, die Straßenbahnanlagen und Gleise im Berliner Osten. Mehrere Straßenbahn-Linien sind deshalb nicht wie gewohnt im Einsatz. Fahrgäste müssen zum Teil auf Ersatzbusse ausweichen. Ein Überblick über die betroffenen Tramlinien.

27. November: M4, M5 und M6 werden umgeleitet

Ende November sind in der Spandauer Straße und der Landsberger Allee Bauarbeiten geplant. In der Spandauer Straße dauern die Arbeiten von Samstag, 27. November um etwa 3.30 Uhr bis Sonntag, 28. November um etwa 3.30 Uhr an. Die Linie M4 fährt verkürzt und endet an der Haltestelle S+U-Bahnhof Alexanderplatz/Dircksenstraße. Die Linien M5 und M6 werden über Alte und Neue Schönhauser Straße umgeleitet. Barrierefreie Busse übernehmen im Nachtverkehr den Job der Linien M4 und M5 zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und S-Bahnhof Hackescher Markt.

28. November: Umleitung der Tramlinie M8 über Rhinstraße

Am Sonntag, 28. November in der Zeit von circa 1 Uhr bis 6 Uhr, wird die Linie M8 über Rhinstraße und Landsberger Allee umgeleitet. Ersatzbusse fahren zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Freizeitforum Marzahn. Am Sonntag, 5. Dezember, in der Zeit von 1 Uhr bis circa 5.30 Uhr, fährt die Straßenbahnlinie M17 zwischen Gehrenseestraße und Marksburgstraße sowie Blockdammweg und S-Bahnhof Adlershof. Zwischen dem U-Bahnhof Tierpark und Hegemeisterweg besteht Ersatzverkehr mit Bussen.

29. November: Gleisarbeiten in der Bernauer Straße

In der Landsberger Allee zwischen Virchowstraße und Otto-Braun-Straße wird von Montag, 29. November circa 3.30 Uhr, bis Samstag, 4. Dezember circa 3.30 Uhr, gebaut. Die Linien M5 und M8 werden über Danziger Straße und Greifswalder Straße umgeleitet. Die Linie M6 fährt zwischen Riesaer Straße und Landsberger Allee/Petersburger Straße. Barrierefreie Busse fahren für die Linie M5, M6 und M8 zwischen Landsberger Allee/Petersburger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße.

29. November: M5, M6 und M8 von Umleitungen betroffen

In der Bernauer Straße gibt es Gleisbauarbeiten. Von Montag, 29. November circa 21 Uhr, bis Dienstag, 30. November 2021 circa 4.30 Uhr, ist die Linie M10 zwischen S+U-Bahnhof Warschauer Straße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Einsatz. Ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und S+U-Bahnhof Hauptbahnhof eingerichtet.