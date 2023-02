Von Gitarre über Tamburin bis Didgeridoo: Seit Mittwoch dürfen Musikerinnen und Musiker in vielen Berliner U-Bahnhöfen wieder spielen.

Musizieren in Berliner U-Bahnhöfen seit heute wieder erlaubt

Ein Straßenmusiker in der Berliner U-Bahnstation Stadtmitte im Jahr 2018.

Ein Straßenmusiker in der Berliner U-Bahnstation Stadtmitte im Jahr 2018. Volker Hohlfeld/imago

Nach fast drei Jahren darf seit Mittwoch an vielen Berliner Bahnhöfen wieder legal musiziert werden. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erteilen wieder Genehmigungen, um an markierten Standorten in den Bahnhöfen aufzutreten.

Entsprechende Orte gebe es auf rund 40 Bahnhöfen. „Sie sind – auch im Sinne der Barrierefreiheit – so gewählt, dass die Musik nicht die für die Fahrgäste wichtigen Durchsagen stört“, teilte die BVG mit. Die Genehmigungen für die ganze folgende Woche werden jeweils Mittwochsmorgens von 7 bis 11 Uhr im EBE-Kundenbüro an der Michaelbrücke vergeben. Sie kosten pro Tag 10 Euro.

Erlaubte Instrumente zum Musizieren im U-Bahnhof Gitarre

Keyboard

Akkordeon

Mundharmonika

Geige

Bratsche

Cello

Kontrabass

Harfe

Balalaika

Melodica

Tamburin

Xylophon

Flöte

Panflöte

Klarinette

Didgeridoo

Auch Gesang und die Nutzung on Tonwiedergabegeräten sind seit Mittwoch wieder erlaubt. Nicht genehmigt werden demnach Blechblasinstrumente.

Musik in Berliner U-Bahnhöfen hat Tradition

Laut BVG haben Konzertmöglichkeiten an Berliner Bahnhöfen eine Tradition, die bis ins Jahr 1987 zurückreicht. Das damals zur 750-Jahr-Feier der Stadt eingeführte Angebot sei zur „Dauerinstitution“ geworden, mit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 jedoch vorläufig eingestellt worden. Angesichts des Wegfalls der Maskenpflicht in Zügen und Bussen will die BVG nun wieder Genehmigungen erteilen.