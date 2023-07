BVG: Erste U-Bahn mit neuem Sitzbezug fährt durch Berlin

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verändern ihre Bahnen optisch. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde nun der erste U-Bahnzug mit dem neuen „Sitzmuster der Vielfalt“ ausgestattet.

168 feste und 32 Klappsitze wurden demnach neu bezogen. Laut den Angaben wäre diese Arbeit ohnehin verichtet worden und soll so auch in Zukunft Zeit und Geld sparen. Denn – wie bereits angekündigt – wird der für die BVG entwickelte Sitzbezug immer dann neu in älteren Fahrzeugen aufgezogen, wenn Sitze oder Bezüge planmäßig oder nach Schäden getauscht werden müssen. Neben einer Kostenersparnis soll der Musterwechsel außerdem bewirken, dass kein Fahrzeug länger als nötig in der Werkstatt stehen muss.

Was ist auf dem Sitzmuster zu sehen? Paare, Rentner und Hunde

Bis die neuen Sitzbezüge flächendeckend durch Berlin rollen, wird es allerdings noch etwas dauern. U-Bahnchefin Nicole Grummini spricht in diesem Kontext von einigen Jahren. „Umso mehr freuen wir uns, dass es nun auch bei der U-Bahn losgeht und wir heute den ersten Zug mit neuem Sitzdesign auf die Reise schicken können“, so Grummini.

Das sogenannte „Muster der Vielfalt“ wurde vor rund einem Jahr vorgestellt. Sein Debüt hatte es zunächst im Bus und danach bei der Straßenbahn. Das Design zeigt insgesamt 80 unterschiedliche Silhouetten, die all die verschiedenen Bewohner der Hauptstadt repräsentieren sollen. Nach Angaben der BVG sind darin beispielsweise ein Vater mit Kind, ein homosexuelles Paar, Rollstuhlfahrer oder Rentner mit Hund zu erkennen. „Sie alle fügen sich zusammen zu einem Muster, das so ist wie die BVG und Berlin – bunt, vielfältig und unverwechselbar“, heißt es vom Unternehmen.