BVG und S-Bahn: Das ist der Fahrplan für Silvester und Neujahr

An Silvester und Neujahr gibt es Sonder-Fahrpläne für die BVG und die S-Bahn. Auf den Straßen in Deutschland droht Stau. Ein Überblick.

Die Berlinerinnen und Berliner können auch Silvester und Neujahr mit U-Bahn, Bus, Straßenbahn oder S-Bahn unterwegs sein. Allerdings gelten Sonderfahrpläne.

In der Silvesternacht fahren einige Linien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) häufiger oder länger im dichten Takt. Allgemein gilt am 31. Dezember der Samstagsfahrplan. Zusätzlich verstärkt werden am Abend und in der Nacht vor allem einige Metrolinien von Bus und Straßenbahn. Auf mehreren U-Bahnlinien (U2, U4, U5, U6, U8, U9) fahren die Züge im kürzeren Takt. Auf allen Linien sind die Züge in maximaler Wagenlänge unterwegs.

Angepasster Fahrplan bei der S-Bahn Berlin

Vom 27. bis zum 30. Dezember fahren die S-Bahnen nach Ferienfahrplan.

So fahren die S-Bahnen in Berlin an Silvester und Neujahr: Am 31. Dezember fahren die S-Bahnen bis ca. 21 Uhr nach dem Samstagsfahrplan .

nach dem . Auf den Linien S1, S2, S25, S3, S46, S47, S5, S7, S75, S8, S9 besteht durchgehender Nachtverkehr zum 1. Januar im 20-Minutentakt mit verschiedenen Takt-Verdichtungen.

zum 1. Januar im 20-Minutentakt mit verschiedenen Takt-Verdichtungen. Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren im Zehn-Minutentakt.

Die S5 fährt zwischen Strausberg und Strausberg Nord ab ca. 19 Uhr im 40-Minutentakt.

Die Linie S8 fährt zwischen Blankenburg und Birkenwerder ab ca. 21 Uhr nur stündlich.

Sperrung: Zwischen 31. Dezember, 14 Uhr, und 1. Januar, 2 Uhr, halten weder U-Bahnen noch S-Bahnen am Bahnhof Brandenburger Tor.

Ab ca. 9 Uhr am 1. Januar fahren die Züge nach dem Sonntagsfahrplan.

Am Jahresanfang sind viele Autos unterwegs

Nach ein paar ruhigeren Tagen werden direkt nach Silvester die Autobahnen wieder voller sein. Am Wochenende (30. Dezember bis 1. Januar) enden in sechs Bundesländern die Ferien: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen.

Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC rechnen daher besonders am Sonntag (1. Januar) auf den Fernstraßen mit Staus. Immerhin gilt an diesem Tag für LKW über 7,5 Tonnen bundesweit ein Fahrverbot.

Am Freitag und Samstag werden vorwiegend die alpennahen Fernreiserouten belastet sein, da in der Alpenregion einige Winterurlauber unterwegs zu den Skigebieten sind.