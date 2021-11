London - An der Spitze des britischen Königshauses vollzieht sich gerade eine bemerkenswerte Wachablösung: Königin Elizabeth II., der nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt Ende Oktober eine zweiwöchige Ruhepause verordnet wurde, zieht sich mit 95 Jahren mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Schon seit einigen Jahren übernimmt Thronfolger Prinz Charles immer mehr offizielle Pflichten. Doch auch seine Frau Camilla mischt zunehmend mit.

Seit dem Tod von Prinz Philip im April, 73 Jahre als Ehemann an der Seite der Queen, ist Camilla häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen. Vergangene Woche begleitete sie Charles zum UN-Klimagipfel im schottischen Glasgow. Im Oktober unterstützten sie und Charles die Queen bei der offiziellen Eröffnung des schottischen Parlaments in Edinburgh und des Walisischen Parlaments in Cardiff.

Camilla war auch zugegen, als die Monarchin ihren ersten offiziellen Auftritt seit dem Tod ihres Mannes absolvierte – die Eröffnung des britischen Parlaments im Mai. Bald brechen Charles und Camilla zu ihrer ersten Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie auf – nach Ägypten, Gastgeber des Klimagipfels 2022, und Jordanien.

Keine Hassfigur mehr: Camilla gewann viele Fans im Internet

Als sich das Leben wegen der Pandemie zunehmend ins Internet verlagerte, absolvierte Camilla auch immer mehr Online-Auftritte. So gewann sie Fans dazu, wenngleich manche Briten ihr bis heute nicht verziehen haben, welche Rolle sie beim Scheitern der Ehe von Charles und seiner ersten Frau Diana spielte.

Die meisten Briten haben die einstige Hassfigur Camilla, die von Diana einst als „der Rottweiler“ verhöhnt wurde, aber inzwischen akzeptiert. Viele Menschen seien mittlerweile mit Camilla „vertraut“ und hätten sie besser kennengelernt, sagt Joe Little, leitender Redakteur beim Majesty Magazine.

Die 74-jährige Herzogin von Cornwall ist seit 2005 mit Charles verheiratet. Sie soll offiziellen Angaben zufolge Prinzessin-Gemahlin werden, wenn der 72-jährige Charles König wird. Dessen ältester Sohn Prinz William steigt dann zum Thronfolger auf.

Rücktritt von Harry und Meghan verhalf Camilla zum Aufstieg

Schon jetzt gehören William und dessen Frau Kate neben Charles und Camilla zu den wichtigsten Stützen der Queen. Beide Paare treten auch immer öfter zusammen bei Veranstaltungen auf – von der Weltpremiere des neuesten James-Bond-Films bis hin zum Klimagipfel in Glasgow.

Noch vor ein paar Jahren galt ein anderes Quartett als „Fab Four“ der Königsfamilie: William und Kate und Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry und dessen Frau Meghan. Doch die Situation änderte sich schlagartig, als Harry und Meghan im vergangenen Jahr von ihren royalen Ämtern zurücktraten und in die USA zogen. Auch dies führte zum beachtlichen Aufstieg Camillas. „Ihre Position hat sich definitiv weiterentwickelt und es gab einen enormen und sehr langen Prozess der Rehabilitierung“, sagte die Monarchie-Historikerin Anna Whitelock dem Daily Express.

Nach Einschätzung von Joe Little wird Camilla künftig noch präsenter werden. „Es gibt viele Camilla-Anhänger da draußen“, sagt der Royals-Experte. Camilla scheine „sehr gut“ mit ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen zurechtzukommen. „Sie ist seit 16 Jahren Mitglied der Königsfamilie, also hat sie schon ein bisschen Erfahrung. Sie ist inzwischen sehr versiert.“

Instagram-Buchclub bis Tierschutz: Camilla hat breite Interessen

Camillas Auftritte spiegeln ihre vielfältigen Interessen wider, von ihrem beliebten Instagram-Buchclub bis zum Tierschutz. In Interviews sprach sie zuletzt auch über den Kampf ihrer Mutter gegen Osteoporose und ihre Hobbys Gärtnern und Pferdezucht. Zusammen mit Kate unterstützt sie auch eine Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen.

Obwohl Königin Elizabeth II. ihre Ruhepause am Sonntag beenden und persönlich am Gedenkgottesdienst für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs teilnehmen will, könnte Camilla Berichten zufolge schon bald noch mehr Verantwortung bekommen – als Staatsrätin neben anderen ranghohen Mitgliedern der Königsfamilie, die die Queen bei ihren Amtsgeschäften vertreten.