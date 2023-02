Campino findet Rosenmontagszug trotz Krisen in Ordnung Der Sänger der Toten Hosen will sich dieses Jahr mit Karneval zurückhalten. Er hat aber Verändnis, wenn andere feiern - trotz der aktuellen Weltlage. dpa

dpatopbilder - ARCHIV - Campino hält sich in Sachen Karneval dieses Jahr zurück. Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf -Der Tote-Hosen-Frontmann Campino (60) findet die Rosenmontagszüge trotz des Ukraine-Kriegs und des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien in Ordnung. Er selbst werde sich dieses Jahr „sicher nicht in dem Maße in den Karneval begeben, wie ich das sonst gern tue“, sagte er im Interview der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Aber ich möchte da niemandem etwas vorschreiben.“