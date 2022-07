Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat vor Gericht beteuert, nicht absichtlich verbotene Drogen nach Russland gebracht zu haben. Sie wisse nicht, wie die Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl in ihrem Gepäck gelandet seien, sagte sie am Mittwoch vor einem Gericht im Moskauer Vorort Chimki. „Ich habe nicht daran gedacht oder geplant, verbotene Substanzen nach Russland zu bringen“, sagte Griner. Allerdings habe sie „in Eile“ gepackt.

Die 31-Jährige war im Februar kurz vor Beginn der russischen Offensive in der Ukraine am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck die Kartuschen gefunden worden waren – die Menge entsprach laut Staatsanwaltschaft weniger als einem Gramm Cannabis in fester Form. Sie bekannte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Laut Griners Anwalt wurde der Sportlerin das Cannabis-Öl vom Arzt als Schmerzmittel verordnet. Selbst in den USA habe sie nur „gelegentlich“ davon Gebrauch gemacht. In Russland ist Cannabis auch für medizinische Zwecke verboten.