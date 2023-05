Cannabis-Verkauf: Berlin-Lichtenberg will Modellregion werden

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Berlin-Lichtenberg hat am Donnerstag beschlossen, Cannabis-Modellregion zu werden, sobald es grünes Licht der Bundesregierung gibt. Den Antrag hatte die Linksfraktion in die BVV eingebracht.

Die „wissenschaftlich kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene“ solel gefördert werden, hieß es von der Linksfraktion auf Twitter. Raum dafür solle in lizensierten Geschäften geschaffen werden.

Lichtenberg könnte Modellkommune für die wissenschaftlich kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizensierten Geschäften werden, sobald der Bund die rechtliche Grundlage hierfür schafft. Dies beschloss die #bvvlbg auf Antrag unserer Fraktion.#bvvlinkelbg pic.twitter.com/K1jnUGeyv9 — Linksfraktion Lichtenberg (@bvvlinkelbg) May 25, 2023

„Legalisierung von Cannabis ist längst überfällig“

Die komplette Legalisierung der Droge und der generelle Verkauf in Geschäften ist erstmal vom Tisch, aber: Der Kauf und Besitz von 25 Gramm Cannabis sollen nicht mehr bestraft werden, maximal dürfen die Kunden pro Monat 50 Gramm kaufen. Privatleute sollen die Pflanzen anbauen dürfen. Die Rede ist von „nichtkommerziellem Anbau für den Eigenbedarf“. Außerdem soll in einem zweiten Schritt in ausgewählten Modellregionen der Verkauf der Droge an erwachsene Mitglieder von sogenannten „Cannabisclubs“ in lizenzierten Fachgeschäften getestet werden.

In Friedrichshain-Kreuzberg stimmte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bereits im April für einen ähnlich lautenden Antrag der Grünen. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, sagte dazu, die Legalisierung von Cannabis sei längst überfällig. Statt Kriminalisierung und Verbot brauche es Entkriminalisierung, Regulierungen, Prävention und wirksame Hilfsangebote sowie einen effektiven Jugendschutz.